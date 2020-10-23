24 октября в Новополоцке откроется воркаут-площадка

Витебская область
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24 октября в Новополоцке состоится церемония открытия многофункционального спортивного комплекса «Ясна» от компании «Белтелеком».

Мероприятие пройдет в 12 часов в праздничном формате по адресу: Боровуха-1 во дворе дома № 35 по улице Армейская. Участников праздника ожидает развлекательная программа с конкурсами, сувенирами от компании «Белтелеком», сладкими призами и фотосессиями.

«Для города численностью более 98 тысяч жителей появление такого социального объекта – действительно значимое событие. Я уверен, что яркая, новая многофункциональная воркаут площадка со встроенными тренажерами привнесет в жизнь горожан еще больше спортивной активности и продлит им ЯСНЫЕ дни,приводят «Витьбичи» слова начальника коммерческой службы Витебского филиала РУП «Белтелеком» Дмитрия Молодцова.

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