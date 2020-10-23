24 октября в Новополоцке откроется воркаут-площадка

24 октября в Новополоцке состоится церемония открытия многофункционального спортивного комплекса «Ясна» от компании «Белтелеком».

Мероприятие пройдет в 12 часов в праздничном формате по адресу: Боровуха-1 во дворе дома № 35 по улице Армейская. Участников праздника ожидает развлекательная программа с конкурсами, сувенирами от компании «Белтелеком», сладкими призами и фотосессиями.