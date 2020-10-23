В Полоцке мужчина убил знакомого и 8 лет хранил труп у себя в сарае

В ноябре 2014 года в Полоцкий РОВД поступило заявление об исчезновении 30-летнего местного жителя. Правоохранители искали исчезнувшего полочанина длительное время. Лишь спустя шесть лет сыщики выяснили, что в 2012 году мужчину убил его 55–летний знакомый, который скрыл его следы и закопал тело у себя в сарае (труп был обнаружен 22 октября). Об этом информирует Telegram-канал пресс-службы МВД.

По предварительной информации, преступление было совершено в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры.

Следователями дана правовая оценка действиям задержанного, возбуждено уголовное дело за убийство.