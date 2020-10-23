В Орше горела сауна: внутри находились посетители

Вчера вечером в Орше по улице Красноармейской горела сауна. На момент возгорания внутри помещения находились 6 человек, посетители и рабочий персонал. Благодаря сработавшей пожарной сигнализации они смогли самостоятельно выбраться на улицу.

По данным спасателей, хозяина сауны, индивидуального предпринимателя, на месте происшествия не было.

Огонь уничтожил парильное помещение сауны, повредил три душевые кабинки, а также имущество в смежных комнатах.

По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.