В Орше горела сауна: внутри находились посетители

Фото: УМЧС по Витебской области
Витебская область
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Вчера вечером в Орше по улице Красноармейской горела сауна. На момент возгорания внутри помещения находились 6 человек, посетители и рабочий персонал. Благодаря сработавшей пожарной сигнализации они смогли самостоятельно выбраться на улицу.

По данным спасателей, хозяина сауны, индивидуального предпринимателя, на месте происшествия не было.

В Орше горела сауна: внутри находились посетители
Фото: УМЧС по Витебской области

Огонь уничтожил парильное помещение сауны, повредил три душевые кабинки, а также имущество в смежных комнатах.

По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

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