Начато строительство нефтепровода Гомель – Горки

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» начало строительство магистрального нефтепровода Гомель – Горки, который соединит два белорусских нефтеперерабатывающих завода.

Первый сварочный шов на трубе магистрали DN500 выполнили возле агрогородка Бобовичи в Гомельском районе. Протяженность трубопровода составит 207 километров. Он пройдет по территории Гомельского, Буда-Кошелевского, Чечерского, Кормянского, Чериковского, Славгородского и Кричевского районов.

Заветная перемычка

По словам вице-премьера Юрия Назарова, целесообразность и важность реализуемых проектов зачастую оценивается не по их стоимости. Новая труба соединит два резервуарных парка хранения нефти в Мозыре и Полоцке.

«Это позволит обеспечить безопасность и маневренность двух крупных нефтехранилищ. Мы также ведем их модернизацию, увеличивая полезный объем хранения нефти. Необходимо обеспечить постоянный запас сырья и бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, вне зависимости от разных факторов», – цитирует заместителя премьер-министра sputnik.by.

Нефтепровод Гомель – Горки соединит две ветки магистрального трубопровода «Дружба»: Унеча – Полоцк и Унеча – Мозырь – Адамово.

Новый трубопровод даст возможность прокачивать нефть, в том числе альтернативного происхождения, между НПЗ. Это поможет в диверсификации логистики и формировании стратегических запасов сырья.

Цена вопроса

Нефтепровод сможет перекачивать в год около 6 миллионов тонн сырья. По предварительным оценкам, его строительство может обойтись в 300 миллионов рублей (около 100 миллионов евро – Sputnik).

Практически весь комплекс работ от проектирования и до строительства выполняют белорусские предприятия. Проект предусматривает возведение 75 переходов через железнодорожные, автомобильные дороги, реки и мелиоративные каналы. Ориентировочный срок ввода новой «трубы» в эксплуатацию – сентябрь 2022 года.

Нефтяная кубышка

Белорусские власти также планируют к 2025 году увеличить резервуарный парк хранения нефти до миллиона тонн. Такой объем сырья может обеспечить бесперебойную работу НПЗ в Мозыре и Новополоцке на протяжении месяца.

По словам Назарова, значимость реализации нового инвестиционного проекта ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по строительству трубопровода очень высока.