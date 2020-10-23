Алена Ланская: люди должны начать слышать друг друга, нам необходимо научиться быть гибче

В белорусском обществе заметен раскол, и для его преодоления людям нужно научиться слышать друг друга и быть гибче. Такое мнение в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучила известная певица, заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская.

Алена Ланская:

«Есть люди, которые стояли у истоков создания, закладывания фундамента нашей страны. Это те люди, которых, скажем так, больше не делают. Это те люди, которые жертвовали собой во благо общества. И есть сейчас те, которые сосредоточены исключительно на самих себе. Как сделать так, чтобы и те, и другие друг друга начали слышать – сейчас, конечно, большой вопрос, большая задача. Потому что одни все-таки имеют позицию воспитательную, как родитель смотрит на своего ребенка. А вторые говорят про то, что нас больше не надо воспитывать, у нас свой мир. И я вам скажу так, что моя профессия заключается в том, что я общаюсь и с теми, и с другими людьми. Ситуация показывает, что взрослые – это поколение мощных, маститых руководителей, оно, может быть, чуть-чуть уже не идет в ноги со временем, а молодые еще не выросли для того, чтобы взять ответственность за всех других. Вот, допустим, я готова со своей стороны, насколько это возможно, начать мирить эти два мира. Мы никуда не денемся. Нам необходимо научиться быть гибче как с одной стороны, так и с другой. Потому что это наш мир, это наша страна. Помириться мы сможем только тогда, когда будет волна духовного роста, особенно со стороны молодежи».