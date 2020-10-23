Алена Ланская: люди должны начать слышать друг друга, нам необходимо научиться быть гибче

Фото: ОНТ
Главное
Опубликовано

В белорусском обществе заметен раскол, и для его преодоления людям нужно научиться слышать друг друга и быть гибче. Такое мнение в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучила известная певица, заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская.

Алена Ланская:

«Есть люди, которые стояли у истоков создания, закладывания фундамента нашей страны. Это те люди, которых, скажем так, больше не делают. Это те люди, которые жертвовали собой во благо общества. И есть сейчас те, которые сосредоточены исключительно на самих себе. Как сделать так, чтобы и те, и другие друг друга начали слышать – сейчас, конечно, большой вопрос, большая задача. Потому что одни все-таки имеют позицию воспитательную, как родитель смотрит на своего ребенка. А вторые говорят про то, что нас больше не надо воспитывать, у нас свой мир. И я вам скажу так, что моя профессия заключается в том, что я общаюсь и с теми, и с другими людьми. Ситуация показывает, что взрослые – это поколение мощных, маститых руководителей, оно, может быть, чуть-чуть уже не идет в ноги со временем, а молодые еще не выросли для того, чтобы взять ответственность за всех других. Вот, допустим, я готова со своей стороны, насколько это возможно, начать мирить эти два мира. Мы никуда не денемся. Нам необходимо научиться быть гибче как с одной стороны, так и с другой. Потому что это наш мир, это наша страна. Помириться мы сможем только тогда, когда будет волна духовного роста, особенно со стороны молодежи».

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Под Шумилино легковушка насмерть сбила медведя. Видео

«Больше всех возмущался Тихановский». Новые подробности встречи в СИЗО КГБ

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

Покров Пресвятой Богородицы: что нужно делать, а что нельзя

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

10 народных примет о крещении ребенка

Диалог ланская программа «Марков. Ничего личного»
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Путин: Россия рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в события в Беларуси
Россия не вмешивалась во внутренние процессы в Беларуси
095
МВД: ни один нарушитель закона на несанкционированных митингах не уйдёт от ответственности
Ни один нарушитель закона на несанкционированных митингах
0122
В Витебске начальник станции техосмотра брал взятки через подельников
В Витебске правоохранители задержали преступную группу
0174
Координационный Совет получил Премию Сахарова
Европарламент принял решение присудить ежегодную премию
0169
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)