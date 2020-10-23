Путин: Россия рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в события в Беларуси

Россия не вмешивалась во внутренние процессы в Беларуси и рассчитывает, что и остальные страны не будут навязывать Минску свои решения. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

«Россия не вмешивалась во внутренние процессы в Беларуси. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться и навязывать какие-то решения белорусскому народу», — сказал Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться во всей ситуации.

«Принять соответствующие решения. В том числе, возможно, эти решения лежат на пути внесения поправок в действующую Конституцию», — отметил он.

При этом Путин отметил, что, возможно, в ходе событий в Беларуси была применена «неоправданная жесткость».

«Ну тогда пусть ответят те, кто это допустил», — сказал он.

Но в целом, по его словам, «то, что происходило в Беларуси, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий».