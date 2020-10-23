В Толочине пьяный мужчина кружкой разбил стекло милицейского авто — видео

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Утром 20 октября в Толочине сотрудники Департамента охраны прибыли по адресу квартиры, в которой сработала охранная сигнализация. Когда правоохранители закончили работу и вернулись к служебному авто, они обнаружили разбитое стекло и осколки фарфоровой чашки в транспортном средстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Беларусь.

Благодаря записям автомобильного видеорегистратора была установлена личность дебошира. Им оказался ранее судимый 28-летний безработный. Мужчина признался в хулиганском поступке. Выяснилось, что в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка. Действиям толочанина будет дана правовая оценка.

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