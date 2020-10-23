6 золотых медалей в копилку: как в Могилеве прошел Кубок Беларуси по дзюдо для спортсменов Витебской области

Кубок Беларуси по дзюдо в Могилеве стал богатым на медали для спортсменов Витебской области. На первенстве витебские спортсмены выиграли 10 медалей, из них шесть золотых, а в общекомандном зачете уступили только минчанам.

Победителями соревнований стали Дмитрий Мужайло (весовая категория 66 кг), Даниэль Мукете (100 кг), Анастасия Дворакова (52 кг), Яна Матрецкая (63 кг) и Дарья Концевая (78 кг), также Даша выиграла золото в абсолютной весовой категории.

Разыграть награды турнира приехали 98 спортсменов из всех регионов страны. На нынешнем Кубке страны в составе команды боролись воспитанники спортшкол Витебска, Новополоцка и Орши.

По словам генерального секретаря ОО «БФД» Руслана Шарапова, на этот турнир собрался стартовый состав национальной команды, белорусские звезды, которые готовятся к Олимпиаде. Сейчас белорусские дзюдоисты готовятся к Чемпионату Европы, он запланирован на ноябрь.