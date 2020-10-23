МВД: ни один нарушитель закона на несанкционированных митингах не уйдёт от ответственности

Главное
Опубликовано

Ни один нарушитель закона на несанкционированных митингах не уйдёт от ответственности, подчёркивают в МВД. Задержан мужчина, который, по версии следствия, пытался поджечь здание прокуратуры в Жодино. Сообщается, что две недели назад 31-летний жодинец поджёг входные двери в здание, сообщает ОНТ.

Делом занимается Следственный комитет. Уточняются мотивы и проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям, произошедшим на волне акций протеста. Ищут и злоумышленников, которые устроили сразу два поджога в Солигорске. Минувшей ночью неизвестные подожгли служебные автомобили, припаркованные у здания прокуратуры Солигорского района. Повреждены 4 машины. Произошло и ночное возгорание в здании местного отдела Комитета судебных экспертиз. Горючую жидкость забросили в окно. Известно, что злоумышленников было как минимум двое.

Завершено также расследование дела в отношении 25-летнего минчанина, который в начале сентября во время акции протеста у станции метро «Пушкинская» ударил милиционера и распылил слезоточивый газ. Теперь его действия квалифицированы по статье Уголовного кодекса «Насилие в отношении сотрудника внутренних дел». Подозреваемый вину признал и раскаялся.

В МВД напомнили: при выполнении служебных обязанностей милиция – под особой защитой государства. И ни один случай вне закона не останется безнаказанным.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Под Шумилино легковушка насмерть сбила медведя. Видео

«Больше всех возмущался Тихановский». Новые подробности встречи в СИЗО КГБ

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

Покров Пресвятой Богородицы: что нужно делать, а что нельзя

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

10 народных примет о крещении ребенка

акции протеста МВД
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске начальник станции техосмотра брал взятки через подельников
В Витебске правоохранители задержали преступную группу
0159
Координационный Совет получил Премию Сахарова
Европарламент принял решение присудить ежегодную премию
0154
Европарламент призывает ЕС как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
Европарламент призывает ЕС как можно скорее ввести
0147
Кочанова назвала протестующих в Беларуси «агрессивным меньшинством»
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова выступила
0174
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)