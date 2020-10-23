МВД: ни один нарушитель закона на несанкционированных митингах не уйдёт от ответственности

Ни один нарушитель закона на несанкционированных митингах не уйдёт от ответственности, подчёркивают в МВД. Задержан мужчина, который, по версии следствия, пытался поджечь здание прокуратуры в Жодино. Сообщается, что две недели назад 31-летний жодинец поджёг входные двери в здание, сообщает ОНТ.

Делом занимается Следственный комитет. Уточняются мотивы и проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям, произошедшим на волне акций протеста. Ищут и злоумышленников, которые устроили сразу два поджога в Солигорске. Минувшей ночью неизвестные подожгли служебные автомобили, припаркованные у здания прокуратуры Солигорского района. Повреждены 4 машины. Произошло и ночное возгорание в здании местного отдела Комитета судебных экспертиз. Горючую жидкость забросили в окно. Известно, что злоумышленников было как минимум двое.

Завершено также расследование дела в отношении 25-летнего минчанина, который в начале сентября во время акции протеста у станции метро «Пушкинская» ударил милиционера и распылил слезоточивый газ. Теперь его действия квалифицированы по статье Уголовного кодекса «Насилие в отношении сотрудника внутренних дел». Подозреваемый вину признал и раскаялся.

В МВД напомнили: при выполнении служебных обязанностей милиция – под особой защитой государства. И ни один случай вне закона не останется безнаказанным.