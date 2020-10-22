Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве Госкомитета судебных экспертиз

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Лашина заместителем председателя Государственного комитета судебных экспертиз. Соответствующий указ глава государства подписал 22 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

На основании еще одного указа от соответствующей должности освобожден Максим Воронин. Он прикомандирован к Генеральной прокуратуре с оставлением его в кадрах Госкомитета судебных экспертиз.

Ранее Лукашенко также назначил новых ректоров в трех вузах страны и помощника Президента – инспектора по Могилевской области