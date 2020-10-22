Мусоросортировочный завод в Витебске планируется запустить до конца 2020 года

Мусоросортировочный завод в Витебске, запуск которого неоднократно переносился из-за пандемии COVID-19, предполагается ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом сообщил начальник главного управления ЖКХ облисполкома Юрий Дядело сегодня на заседании облисполкома в ходе анализа работы по совершенствованию и развитию жилищно-коммунального хозяйства региона, пишут «Витебские Вести».

По словам руководителя областного ЖКХ, завод полностью построен, смонтировано технологическое оборудование.

«Ввод в эксплуатацию задерживается по объективной причине — из-за ограничительных мероприятий по COVID-19 не могут приехать итальянские специалисты для проведения пуско-наладочных работ. Мы находимся в постоянном контакте с посольством по этому вопросу. По нашим оценкам, визит может состояться в начале ноября. Как только это произойдет, то в течение месяца завод будет запущен», — пояснил Юрий Дядело.

Мощности завода позволят сортировать до 100 тыс. т отходов в год. Объект возводится за счет госучреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов». Завод является частью регионального комплекса по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), который планируется создать в Витебске для обслуживания областного центра, Витебского, Городокского, Шумилинского и Лиозненского районов.

Всего в соответствии с концепцией создания объектов по обращению с ТКО на Витебщине планируется построить шесть крупных межрегиональных комплексов. По оршанскому объекту (в его зону обслуживания войдут также Дубровенский и Толочинский районы) заканчивается проектированиеа, в ближайшее время документы поступят на экспертизу. Работы по новополоцкому комплексу (будет обслуживать Новополоцк, Полоцкий, Ушачский и Россонский районы) еще в начальной стадии — идет технико-экономическое обоснование. На этих объектах предусматривается организовать углубленную переработку, в частности, ПЭТ-бутылок, мягкого пластика, а в Новополоцке дополнительно предполагается создать мощности по переработке резины, к слову, впервые на Витебщине.

Эти объекты должны быть введены в эксплуатацию к 2023 году. При выходе на проектную мощность будет обеспечена сортировка 75% коммунальных отходов, образующихся в целом по области. До 2025 года планируется возвести еще 3 комплекса — в Глубоком (Глубокский, Докшицкий и Поставский районы), Миорском (Миорский, Браславский, Верхнедвинский и Шарковщинский районы) и Чашникском районах (Чашникский, Бешенковичский, Лепельский и Сенненский районы).