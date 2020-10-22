Европарламент призывает ЕС как можно скорее ввести санкции против Лукашенко

Фото: БелТА
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Европарламент призывает ЕС как можно скорее ввести санкции против Лукашенко. В среду, 21 октября, депутаты одобрили рекомендации для пересмотра отношений Евросоюза с Беларусью. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

— Депутаты Европарламента призвали без промедления ввести санкции, которые уже были согласованы главами МИД и Европейским советом и направлены против белорусских чиновников. В этот список необходимо добавить Александра Лукашенко. Санкции подразумевают под собой запрет на въезд в Евросоюз, а также замораживание активов, — приводит текст сообщения агентство.

За данные рекомендации проголосовали 602 депутата, против — 44, воздержались — 44.

Депутаты Европарламента полагают, что после 5 ноября Лукашенко не будет являться легитимным президентом.

В Европарламенте также заявили о том, что Европейскому союзу необходимо приостановить переговоры о приоритетах партнерства ЕС и Беларуси, пока не будут проведены новые честные президентские выборы.

Рекомендации депутатов Европарламента не являются обязательными для выполнения, но Совет ЕС и Еврокомиссия обязаны прислушиваться к ним.

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