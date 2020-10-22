Лукашенко — Нарышкину: Наша встреча произведет взрыв в СМИ, особенно в интернете

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в четверг поблагодарил его за информацию, которую СВР регулярно доводит до белорусских спецслужб.

«Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что «очень благодарен за подобную информацию и к ней в Беларуси серьезно относятся», пишет агенство «Интерфакс-Запад».

«В связи с этим у нас очень много совместной работы в этом направлении, поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам — к России, Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся — о совместной работе во благо наших народов», — уверен Лукашенко. Он отметил, что рад встрече с главой СВР. «Наблюдаю и слежу в основном по телевизору из докладов ваших и моих коллег. Президент России очень часто мне рассказывает о вас. Многие документы… Знакомит меня с наработками Службы внешней разведки Российской Федерации там, где касается наших отношений и союзного строительства», — рассказал президент.

Лукашенко считает, что его встреча с Нарышкиным «произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете».