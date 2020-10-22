JKR: путеводитель для молодых и амбициозных

Современные возможности инвестора JKR: сферы деятельности, выгода для молодых бизнес-проектов. Как JKR помогает развиваться и улучшать рыночные позиции.
JKR investments инновационный инвестор не использующий жесткий капитал. Нацелен на работу с молодыми бизнес-проектами развлекательного сегмента. Команда ивестгруппы профессиональные трейдеры, юристы, экономисты, аналитики умеющие применять эффективные механизмы долгосрочного инвестирования.
Описание возможностей
Инвестиционная группа рассматривает сотрудничество с бизнес-проектами перспективных направлений: киберспорт, генерация контента, цифровой маркетинг. Полный список направлений доступен на https://jkr.co/. С начала деятельности наблюдается активное развитие проектов общая рыночная стоимость достигла 106 млн. долларов.
JKR специализируется на долгосрочных инвестициях, дающих отдачу спустя 3-5 лет. Исходя из этого, подбираются проекта.
Успехи и планы
Группа JKR вложила около 5 миллионов долларов в проекты из сферы технологических развлечений. Стартапы сумевшие доказать свои идеи претендуют на запуск пилотного проекта в связке с Parimatch Africa и получат доступ к прохождению акселерационной программы в Sector X Acceleration Hub. Плюс компании получают поддержку экспертов и наставников, место в парке инноваций UNIT.City.
Инвестиционная группа заинтересована в сильных проектах, идеи которых успешно превращаются в финансовые активы, приносящие доход. Критерии подбора:
- новые проекты с активной, молодой командой стремящиеся к совершенствованию;
- наличие продукта нуждающегося в коммерческой и технической проверке;
- возможность приумножения дохода за счет привлечения новых клиентов с параллельной экономией средств.
Принципы работы
JKR молодая команда, подбирает себе соответствующие проекты. Сотрудничество ведется вначале развития стартапа. Бизнес-проект может рассчитывать на консультационную, организационную, юридическую поддержку. Инвестиционная группа помогает на каждом этапе развития это позволяет занять уверенные рыночные позиции за 3-5 лет. Принципы деятельности:
- простые идеи реализуются быстро и приносят результат;
- работа со стартапами ведется с энтузиазмом. Простая, быстрая и эффективная реализация конек;
- нет полутонов только вперед, только с энергией и огнем. Инвестор дает все ресурсы для достижения стартапом результата;
- долгосрочная перспектива. Достигается стабилизация на рынке, налаживание получения прибыли. Условия взаимовыгодные обеим сторонам.
Надежный инвестор, готовый поддерживать бизнес-прокеты на каждом этапе развития. Предложены частные, понятные условие. Управление рисками и подход к вложениям грамотный. Подбор механизмов работы проводится исходя из специфики деятельности и целевых рынков.