JKR: путеводитель для молодых и амбициозных

Современные возможности инвестора JKR: сферы деятельности, выгода для молодых бизнес-проектов. Как JKR помогает развиваться и улучшать рыночные позиции.

JKR investments инновационный инвестор не использующий жесткий капитал. Нацелен на работу с молодыми бизнес-проектами развлекательного сегмента. Команда ивестгруппы профессиональные трейдеры, юристы, экономисты, аналитики умеющие применять эффективные механизмы долгосрочного инвестирования.

Описание возможностей

Инвестиционная группа рассматривает сотрудничество с бизнес-проектами перспективных направлений: киберспорт, генерация контента, цифровой маркетинг. Полный список направлений доступен на https://jkr.co/. С начала деятельности наблюдается активное развитие проектов общая рыночная стоимость достигла 106 млн. долларов.

JKR специализируется на долгосрочных инвестициях, дающих отдачу спустя 3-5 лет. Исходя из этого, подбираются проекта.

Успехи и планы

Группа JKR вложила около 5 миллионов долларов в проекты из сферы технологических развлечений. Стартапы сумевшие доказать свои идеи претендуют на запуск пилотного проекта в связке с Parimatch Africa и получат доступ к прохождению акселерационной программы в Sector X Acceleration Hub. Плюс компании получают поддержку экспертов и наставников, место в парке инноваций UNIT.City.

Инвестиционная группа заинтересована в сильных проектах, идеи которых успешно превращаются в финансовые активы, приносящие доход. Критерии подбора:

новые проекты с активной, молодой командой стремящиеся к совершенствованию;

наличие продукта нуждающегося в коммерческой и технической проверке;

возможность приумножения дохода за счет привлечения новых клиентов с параллельной экономией средств.

Принципы работы

JKR молодая команда, подбирает себе соответствующие проекты. Сотрудничество ведется вначале развития стартапа. Бизнес-проект может рассчитывать на консультационную, организационную, юридическую поддержку. Инвестиционная группа помогает на каждом этапе развития это позволяет занять уверенные рыночные позиции за 3-5 лет. Принципы деятельности:

простые идеи реализуются быстро и приносят результат;

работа со стартапами ведется с энтузиазмом. Простая, быстрая и эффективная реализация конек;

нет полутонов только вперед, только с энергией и огнем. Инвестор дает все ресурсы для достижения стартапом результата;

долгосрочная перспектива. Достигается стабилизация на рынке, налаживание получения прибыли. Условия взаимовыгодные обеим сторонам.

Надежный инвестор, готовый поддерживать бизнес-прокеты на каждом этапе развития. Предложены частные, понятные условие. Управление рисками и подход к вложениям грамотный. Подбор механизмов работы проводится исходя из специфики деятельности и целевых рынков.