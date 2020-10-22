В Витебске будут судить хакера, завладевшего 10 миллионами игровых аккаунтов

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации с использованием вредоносных программ, пишет sk.gov.by.

По данным следствия, 22-летний житель Минска использовал вредоносные компьютерные программы, автоматически подбирающие пароли к учетным записям различных интернет-ресурсов и электронных почтовых ящиков. Большую ценность для обвиняемого представляли данные аккаунтов игровых ресурсов. Изначально он использовал их, чтобы поиграть на чужом аккаунте, а в последующем продавал их на различных форумах.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый совершил несанкционированный доступ к учетным записям более 30 интернет-ресурсов, среди которых известные игровые сайты, и, соответственно, получил доступ к более чем 10 миллионам игровых аккаунтов. В последующем молодой человек продал не менее 640 игровых аккаунтов, преступный доход от чего составил более 20 тысяч белорусских рублей в эквиваленте.

Противоправная деятельность обвиняемого была установлена сотрудниками милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Об обстоятельствах произошедшего следователями допрошен обвиняемый. Экспертами ГКСЭ проведен ряд компьютерно-технических экспертиз, при помощи которых исследована компьютерная техника и накопители информации, которые обвиняемый использовал в своей преступной деятельности, а также установлены функции вредоносных программ и информация о поведенных операциях по продаже аккаунтов.

По результатам расследования уголовного дела молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 354 (заведомое использование компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях) и ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.