Форма ФК «Витебск» будет включена в коллекцию музея в Нидерландах

20 октября в Витебске состоялась церемония передачи комплектов формы в стиле супрематизма футбольного клуба «Витебск» в коллекции музея современного искусства Ван Аббе и музея истории Витебского Народного Художественного училища.

Как ранее писал «Витебский Курьер», в начале октября ФК «Витебск» получил новый комплект формы, соединивший в себе искусство и спорт.

Коллаборация посвящена трем важным юбилеям 2020 года: 100-летию художественного объединения УНОВИС, 60-летию нашего футбольного клуба «Витебск» и 130-летию выдающегося художника и архитектора Эль Лисицкого, входившего в состав витебского УНОВИСа. Форма представляет собой переосмысление его знаменитой работы «Клином красным бей белых!». Уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, был разработан Центром белорусско-еврейского культурного наследия и компанией «Ничего Обычного».

«Мы стремимся создавать проекты, которые прославляют Беларусь и ее культурное наследие во всем мире, находить новые формы представления этого наследия, чтобы оно продолжало жить, не оставаясь лишь застывшим памятником. Признание проектов, созданных на таком уровне, – еще одно доказательство профессионализма и потенциала, который есть в нашей стране», – прокомментировала Майя Кацнельсон, основатель Центра белорусско-еврейского культурного наследия.

По словам Даниила Чалова, инициатора создания формы и поклонника Витебской художественной школы, «этот проект – история о том, что для настоящего шедевра не существует времени и обстоятельств. И даже спустя 100 лет после создания искусство может жить, адаптируясь в контекст современной культуры, и каждый раз обретать новую жизнь и новую ценность».

Музей современного искусства Ван Аббе в Нидерландах высоко оценил проект и выразил желание включить комплект формы в свою коллекцию. Директор музея Чарльз Эше отметил, что «одним из самых мощных рисунков, который Эль Лисицкий сделал в Витебске, является плакат «Клином красным бей белых!». В Музее Ван Аббе находится крупнейшая коллекция его работ, в том числе и оттиск знаменитого плаката. Форма для ФК Витебск – это связующее звено между авангардом и массовой культурой. Работа Лисицкого по-прежнему актуальна и сегодня, его идеи и идеи УНОВИСа живы и 100 лет спустя».