Координационный совет хочет просить международное сообщество об антикризисном фонде для Беларуси

Координационный совет планирует просить международное сообщество о создании антикризисного фонда для Беларуси и введения моратория на выплату госдолга в случае, если им удастся осуществить трансфер власти, сообщил советник по экономике экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Алесь Алехнович.

«Во-первых — антикризисный фонд. Это не есть что-то новое… Такие фонды создались для Польши в 1989 году, для Греции после глобального финансового кризиса, для Украины», — сказал Алехнович на пресс-конференции в среду.

Он полагает, что до смены власти антикризисный фонд для Беларуси вряд ли может быть создан, однако начинать диалог о его создании и обеспечивать политическую, экспертную поддержку уже можно.

«У меня нет сомнений, что как только в Беларуси закончится внутриполитический кризис и она будет готова проводить настоящие реформы в экономике, международные организации будут готовы поддержать Беларусь», — сказал экономист.

Кроме того, по его словам, КС планирует обращаться с просьбой о введении моратория на выплату госдолга на некий короткий период, например, на 12 месяцев, «чтобы Беларусь могла эти деньги вместо того, чтобы выплачивать долги, направлять на развитие экономики и поддержку граждан», — продолжил экономист.

Алехнович также сообщил, что КС планируется вести переговоры о реструктуризации государственно долга.

«Все эти три вещи имеют прецеденты в мире. И мы имеем и моральное, и экономическое право обращаться к международным финансовым институтам и иностранным правительствам, чтобы обеспечить это для Беларуси», — полагает он.

Советник Тихановской также сообщил о разработке рамочной программы экономических реформ для Беларуси, на основе которой оппозиция собирается вести переговоры с международными финансовыми институтами.

По информации Алехновича, она будет состоять из 10 ключевых пунктов. Это, в частности, адаптация и развитие социальной инфраструктуры; независимость судебной системы от других ветвей власти; изменение роли государства в экономическом развитии; создание равных и благоприятных условий хозяйствования для всех предприятий вне зависимости от формы собственности, размера или отрасли; увеличение эффективности управления госпредприятиями. Кроме того, предполагается увеличение эффективности работы системы социальной защиты населения, повышение эффективности, прозрачности и гибкости рынка труда, при одновременном пересмотре контрактной системы в сторону большей защиты прав трудящихся; развитие финансового рынка; построение цифровой экономики, повышение конкурентоспособности и инновационности экономики.