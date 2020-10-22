Член президиума Координационного совета Павел Латушко не прогнозирует радикальной люстрации в случае прихода оппозиции к власти, обещает, что не совершившие уголовных преступлений останутся на госслужбе.

«Никто не собирается рвать на куски Александра Лукашенко (…) К власти придут люди, которые будут очень строго и четко соблюдать Конституцию, избирательное и уголовное законодательство, Административный кодекс страны и все другие законодательные акты, регулирующие жизнь нашего общества», — заявил Латушко на пресс-конференции в среду.

По его словам «если чиновник совершил уголовно наказуемое преступление, соответствующим образом в отношении него будут возбуждаться процедуры дознания, следствия».

«Если следствие придет к необходимости представления обвинительного заключения — соответственно обвинительное заключение и суд. И суд уже только может признать виновность или невиновность, и степень этой ответственности», — цитирует агенство «Интерфакс-Запад» слова Латушко.

Касаясь вопроса необходимости работы нынешних чиновников при будущей власти, Латушко заявил, что «все здоровые силы, все профессионалы, все, кто готов служить (…) народу и государству, а не конкретному лицу, который почему-то ставит знак равенства «Я – это государство» — те будут востребованы и, безусловно, будут использованы и новой властью».