В Пружанах оштрафовали мужчину, который пришел на площадь с государственным флагом Беларуси

В Пружанах суд признал виновным в участии в несанкционированной акции протеста 24 августа местного жителя Виталия Кульгавчука, который в этот день пришел на городскую площадь с государственным флагом на плечах, и оштрафовал на 35 базовых величин. Об этом сообщает TUT.BY.
Суд состоялся еще 16 октября. Виталия обвиняли по ч. 3 ст. 23.34 КоАП — повторное участие в несанкционированном массовом мероприятии. В середине августа он уже отсидел пять суток за участие в акции протеста 9 августа. Тогда он тоже не признал себя виновным.
«Граждане начали высказывать свою позицию по поводу данного мероприятия, в том числе высказывали мнение, что они общаются между собой. При этом Кульгавчук находился среди собравшихся граждан и на плечах у него находился государственный флаг Республики Беларусь», — написано в постановлении о наложении административного взыскания.