В Пружанах оштрафовали мужчину, который пришел на площадь с государственным флагом Беларуси

Свидетели-милиционеры во время судебного заседания утверждали, что 24 августа на городской площади Пружан проходило несанкционированное массовое мероприятие. Среди участников они опознали Виталия и в качестве доказательств предоставили видеозапись. На ней видно, что милиционеры подошли к людям на площади и предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.