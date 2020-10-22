В Пружанах оштрафовали мужчину, который пришел на площадь с государственным флагом Беларуси

Фото: TUT.by
Происшествия
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В Пружанах суд признал виновным в участии в несанкционированной акции протеста 24 августа местного жителя Виталия Кульгавчука, который в этот день пришел на городскую площадь с государственным флагом на плечах, и оштрафовал на 35 базовых величин. Об этом сообщает TUT.BY.

Суд состоялся еще 16 октября. Виталия обвиняли по ч. 3 ст. 23.34 КоАП — повторное участие в несанкционированном массовом мероприятии. В середине августа он уже отсидел пять суток за участие в акции протеста 9 августа. Тогда он тоже не признал себя виновным.

Свидетели-милиционеры во время судебного заседания утверждали, что 24 августа на городской площади Пружан проходило несанкционированное массовое мероприятие. Среди участников они опознали Виталия и в качестве доказательств предоставили видеозапись. На ней видно, что милиционеры подошли к людям на площади и предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

«Граждане начали высказывать свою позицию по поводу данного мероприятия, в том числе высказывали мнение, что они общаются между собой. При этом Кульгавчук находился среди собравшихся граждан и на плечах у него находился государственный флаг Республики Беларусь», — написано в постановлении о наложении административного взыскания.

 

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