В Беларуси может появиться новая политическая партия сторонников интеграции с Россией

Новая политическая партия «Союз» может появиться в Беларуси до конца года. Об этом заявили в оргкомитете по созданию блока. Новое движение вырастет из гражданской инициативы «Союз», которое уже пять лет объединяет граждан, выступающих за интеграцию Беларуси и России. Решение о создании партии принято во время работы комитета инициативы, который занимается сбором предложений по внесению корректировок в действующую Конституцию, сообщает ОНТ

Сергей Лущ, сопредседатель гражданской инициативы «Союз»:

«Мы уверены, что нас поддержат. Только мы сделали заявление, как на нас обрушился шквал звонков, обращений, люди ждали. Это совпадение, но достаточно большое количество граждан Республики Беларусь не имели такой платформы для консолидации. Мы намерены проводить диалоговые площадки, круглые столы и выходить на учредительное собрание, после чего будем подавать документы в Министерство юстиции на регистрацию».

В партии уже определились с программными положениями. Например, предлагают продлить отпуск по уходу за ребёнком до 4-х лёт, выдавать кредиты на жильё под 2%, установить 7-часовой рабочий день и выход на пенсию в 55 лет. Есть и другие предложения, большинство из которых эксперты уже назвали явно популистскими. Сейчас в стране зарегистрировано 15 политических партий.