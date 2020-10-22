Почти 1,5 кг марихуаны изъяли правоохранители у двух приятелей из Оршанского района

наркотики порошок
Витебская область
Опубликовано

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали в Оршанском районе двух приятелей, которые имели при себе 1,5 кг марихуаны, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Сверток наркодилеры перевозили в транспортном средстве. Они были остановлены вблизи деревни Червино. За рулем «Мазды» находился 33-летний житель Барани, а на пассажирском месте – его судимый 56-летний товарищ, позиционировавший себя как уголовный авторитет, пишут «Витебские Вести».

В отношении мужчин возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Сейчас устанавливается их причастность к сбыту запрещенных веществ.

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