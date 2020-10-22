Одна из девушек, задержанных в воскресенье в Витебске на прогулке с цветами, теперь в СИЗО

Фото: TUT.by
Витебск
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В витебском СИЗО находится 19-летняя студентка колледжа Мария Амосович — одна из девушек, которых милиция задерживала в воскресенье во время прогулки с букетами цветов на проспекте Фрунзе в областном центре. Друзья Марины сообщили, что ее обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии, пишет TUT.by.

Напомним, днем 18 октября возле медуниверситета на проспекте Фрунзе в Витебске милиционеры задержали двух девушек, гулявших с букетами — 26-летнюю Станиславу Терентьеву и 19-летнюю Марию Амосович.

Тогда в Октябрьском РОВД девушкам сообщили, что их подозревают в «хищении декоративных цветов с городской клумбы». Они пояснили милиции, что эти цветы привезла с дачи их третья подруга, которая также гуляла с ними в этот день по улице.

Марию тогда отпустили из милиции без протокола, а у Станиславы забрали мобильный телефон и выдали постановление о наложении ареста на имущество.

— Через два дня, 20 октября, Марии позвонили и попросили прийти в Октябрьский РОВД. Она попросила, чтобы прислали повестку. Участковый прислал. В повестке сообщалось, что в отношении Марии ведется административный процесс. В милицию она должна была прийти к 18.30. Ее знакомые дежурили около РОВД. И в 20.10 они узнали, что Машу повезли в СИЗО № 2, — рассказали друзья Марии Амосович.

От одного из милиционеров друзьям Марии удалось узнать, что девушку обвиняют по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Когда пройдет суд, пока неизвестно. Мария Амосович учится в одном из колледжей в Витебске.

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