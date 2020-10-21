От коронавируса умер бывший главный архитектор Витебска Борис Ляденко

На 68 году жизни в Смоленске от коронавируса скончался бывший главный архитектор Витебска Борис Ляденко. Об этом его родные сообщили в фейсбуке.

— Позвонил Руслан Борисович Ляденко. Сегодня ушел от нас — Ляденко Борис Владимирович! Умер в Смоленске. «Ковид». К ситуации подключился лично губернатор Смоленской области. Лучшие врачи делали что могли, но вторая волна еще жестче первой. Мы будем помнить Бориса Владимировича как талантливого архитектора много сделавшего для нашего города, — написал житель Витебска Евгений Колбович.

Борис Ляденко в 1987-м он возглавил созданное предприятие «Витебскпроектреставрация», которое занималось восстановлением и реставрацией городских памятников архитектуры в Витебске. По его проекту, созданному в соавторстве, началось восстановление Покровского собора.

В 2008 году он переехал в Смоленск и являлся главным архитектором этого города до 2014 года. После увольнения Борис Ляденко стал соучредителем ООО «СЭС-Подряд», которое было ликвидировано в 2019 году.



Редакция «Витебского Курьера» выражает искренние соболезнования родным, близким Бориса Ляденко.