МВД: в Польшу уехало 10 тыс. белорусов, в Украину — 3 тыс.

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По данным МВД Беларуси с сентября в Украину уехало 3 тыс. граждан республики, в Польшу 10 тыс.

«На территорию Польши был самый большой въезд — около 10 тыс. человек. Латвия и Литва — гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны», — сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в среду.

В Украину, по словам Бегуна, с сентября уехали около 3 тыс. человек.

По мнению начальника департамента, нельзя говорить о том, что выезд белорусских граждан спровоцировали «определенные события в стране», пишет агенство «Интерфакс-Запад».

«Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством в компетентные органы Литвы или Польши о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси», — считает он.

Бегун полагает, что люди не возвращаются из-за условий карантина, которые установлены в других странах. Он уверен, что в основном речь идёт о трудовой миграции.

«Часть выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу», — сказал он.

 

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