Координационный совет требует освобождения всех политзаключенных

Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси настаивает на полном освобождении всех политических заключенных.

«В последнее время мы наблюдаем процесс изменения меры пресечения политическим заключенным, — говорится в сообщении в телеграм-канале КС. — Под видом освобождения под домашний арест вышли семь человек, в том числе член президиума КС, известнейший юрист Беларуси и основоположница медиации в нашей стране Лилия Власова». «Но изменение меры пресечения — не освобождение! Это лишь изменение условий содержания. Это лишь неловкая имитация, иллюзия, цель которой — ввести общество в заблуждение. Освобождение — это полное и безоговорочное прекращение заведомо незаконно возбужденных уголовных дел и уголовного преследования всех политических заключенных. Напоминаем: пока ни одно уголовное дело не прекращено. Ни одно обвинение не снято», — подчеркивает Координационный совет.

Помимо освобождения всех политзаключенных КС требует прекратить политическое преследование граждан, возбудить уголовные дела в отношении нарушителей прав граждан и привлечь виновных к ответственности, пишут naviny.media.

Также совет настаивает на проведении новых выборов по международным стандартам с новым составом избирательных комиссий всех уровней, включая Центризбирком.

10 октября Александр Лукашенко встретился с политзаключенными в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности.

На встрече присутствовали бывший глава «Белгазпромбанка», экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико, его сын, глава предвыборного штаба Эдуард Бабарико, политический консультант Виталий Шкляров, юрист и медиатор Лилия Власова, юристы Максим Знак и Илья Салей, политолог и активист Юрий Воскресенский, директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, бизнесмен, соучредитель интернет-изданий kyky.org и The Village Belarus, владелец агентства Vondel/Hepta и «Галереи Ў» Александр Василевич, Кирилл Бадей, занимавший до ареста должность и.о. председателя правления «Белгазпромбанка», Сергей Добролет, бывший зампред правления «Белгазпромбанка», и Сергей Тихановский, видеоблогер, автор youtube-канала «Страна для жизни», муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

На следующий день двум участникам — Юрию Воскресенскому и Дмитрию Рабцевичу — была изменена мера пресечения на домашний арест (Воскресенскому впоследствии изменили меру пресечения на подписку о невыезде). Вечером 13 октября под подписку о невыезде выпустили еще двух фигурантов «дела PandaDoc» — главного бухгалтера Юлию Шардыко и HR Владислава Михолапа. 16 октября на домашний арест был переведен Илья Салей. 19 октября стало известно об изменении меры пресечения Виталию Шклярову и Лилии Власовой.

Шклярова выпустили из СИЗО 16 октября и поместили под домашний арест. В понедельник вечером 19 октября мера пресечения снова была изменена — на подписку о невыезде.