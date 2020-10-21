В Верхнедвинском районе парень угнал авто: хозяин оставил ключи в замке, а внутри — карточку с пин-кодом

В Верхнедвинском районе молодой человек угнал автомобиль пока его владелец с напарником рубили лес официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

19-летний житель ранее дважды привлекался к ответственности за то, что без спроса брал чужие транспортные средства. На этот раз все было проще: автовладелец оставил свою легковушку на обочине дороги и с напарником ушел рубить лес. Машина была не заперта, а в замке зажигания торчали ключи. В салоне находились все документы, а также банковская карточка и пин-код от нее, передает БеЛТА

«Заполучив настоящий джек-пот, угонщик отправился в сторону областного центра. Проехав более 100 км, у него закончилось топливо. Молодой человек взял канистру и с ней пошел к ближайшей заправке. Не забыл он прихватить и чужую карточку. По дороге злоумышленник в магазине приобрел кое-какие товары. О том, что на этом деньги закончились, выяснилось только на АЗС», — отметил Виталий Сапроненко.

Изумленный исчезновением своей машины лесоруб обратился в милицию. Поиски угнанной иномарки велись в шести районах области. В результате преступника задержали недалеко от той самой заправки, куда ходил за топливом. В отношении него возбуждено уголовное дело.