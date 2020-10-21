На парня, который фотографировался с гидрантом от водомета, завели уголовное дело

В Минске 4 октября во время воскресного марша протестующие достали деталь из водомета. 27-летний Никита Игнатюк сфотографировался с гидрантом (о том, что именно он разбирал водомет, подтверждения нет). Парня осудили на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
После 15 суток Никите добавили еще столько же. Об этом рассказал отец Никиты Александр Игнатюк региональному изданию «Першы рэгіён». Кроме того, Никита — подозреваемый по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
— У Никиты есть адвокат. Предварительно, для квалифицированной защиты Никиты Игнатюка потребуется минимум 2500 рублей, — рассказал «Першаму рэгіёну» Александр Игнатюк.
Отец Никиты, чтобы оплатить адвоката, хочет продать дом в деревне.