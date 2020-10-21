На парня, который фотографировался с гидрантом от водомета, завели уголовное дело

В Минске 4 октября во время воскресного марша протестующие достали деталь из водомета. 27-летний Никита Игнатюк сфотографировался с гидрантом (о том, что именно он разбирал водомет, подтверждения нет). Парня осудили на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.