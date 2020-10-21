В Минске на Кирова в административном здании случился пожар: эвакуировали 150 человек

В Минске на улице Кирова в административно здании в среду, 21 октября, случился пожар. Было эвакуировано 150 человек. Об этом сообщили в МЧС.

— В МЧС утром поступило сообщение о том, что на Кирова в одном из зданий сработала пожарная сигнализация. Сотрудники оперативно приехали на место и установили, что возгорание произошло в одном из кабинетов, который находится на третьем этаже. Еще до приезда администрация здания эвакуировала 150 сотрудников. Никто не пострадал.

Возгорание было оперативно ликвидировано порошковым огнетушителем сотрудниками здания еще до прибытия работников МЧС.