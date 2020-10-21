В Минске на Кирова в административном здании случился пожар: эвакуировали 150 человек

Фото: МЧС
Пожар
Опубликовано

В Минске на улице Кирова в административно здании в среду, 21 октября, случился пожар. Было эвакуировано 150 человек. Об этом сообщили в МЧС.

В Минске на Кирова в административном здании случился пожар: эвакуировали 150 человек
Фото: МЧС

— В МЧС утром поступило сообщение о том, что на Кирова в одном из зданий сработала пожарная сигнализация. Сотрудники оперативно приехали на место и установили, что возгорание произошло в одном из кабинетов, который находится на третьем этаже. Еще до приезда администрация здания эвакуировала 150 сотрудников. Никто не пострадал.

Возгорание было оперативно ликвидировано порошковым огнетушителем сотрудниками здания еще до прибытия работников МЧС.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание масляного обогревателя в кабинете.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Под Шумилино легковушка насмерть сбила медведя. Видео

«Больше всех возмущался Тихановский». Новые подробности встречи в СИЗО КГБ

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

Покров Пресвятой Богородицы: что нужно делать, а что нельзя

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

10 народных примет о крещении ребенка

административное здание кирова Минск пожар
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Лиозненском районе в деревне Барсеево горела баня
19 октября в Лиозненском районе в деревне Барсеево
0146
В Витебске месячный ребенок отравился бытовым газом
В Следственном комитете рассказали, что в Витебске
0179
В Минске студент ударил сотрудника ОМОНа коленом в лицо, возбуждено уголовное дело
17 октября проходили акции протеста с участием студентов.
0220
Пьяный хулиган разбил 25 окон в Шумилинском районе
В Шумилинском районе пьяный хулиган разбил 25 окон
0219
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)