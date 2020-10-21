ЕРАМ переносит часть бизнеса в Грузию

Власть
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Американская IT-компания с беларускими корнями ЕРАМ приняла решение о переносе части бизнеса в Грузию. Эксперты считают это позитивной тенденцией для Грузии, но не для Беларуси, где в последние месяцы наблюдается отток кадров из IT-сектора в связи с репрессиями в отношении руководителей и сотрудников ИТ-компаний. Недавно по политическим мотивам в тюрьме оказалось все руководство беларуского офиса американской IT-компании с беларускими корнями PandaDoc. Пару дней назад стало известно о задержании основателя Bamboo Group. Сотрудники почти всех крупных ИТ-компаний столкнулись с насилием, многие были задержаны по всевозможным предлогам. Глава компании Viber сообщил об эвакуации офиса из Беларуси.

Очевидным выходом многие компании видят релокацию.

Многие компании из Беларуси уже перебазировались в Украину. В Польшу уже уехали более более 1000 ИТ-специалистов высокого уровня. Уезжают беларусы также с Литву, Латвию, Россию, США, Германию.

Теперь прибежище беларуским айтишникам даст и Грузия. Ожидается, что компания ЕРАМ создаст до тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, и, кроме того, это станет хорошим примером для других фирм.

Напомним, что правительство Грузии приняло решение о снижении на 5% подоходного налога и налога на прибыль для международных компаний определенных отраслей.

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