Медсестра больницы в Ушачах : «В апреле были скорее напуганные, а сейчас реанимация заполнена»

И. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич недавно заявил, что вторая волна случилась в стране из-за того, «что мы наблюдаем в выходные». А вот многие медики уверены, что причина — в отсутствии карантина в школах.

— В августе у нас все было более-менее спокойно, хотя вызовы к пациентам с коронавирусом случались постоянно. Резкий сказок произошел в начале сентября, пациентов с COVID-19 стало даже больше, чем в апреле, — рассказывает медсестра больницы в Ушачах. — В апреле было больше напуганных, а сейчас вся реанимация заполнена, каждый день меняют баллоны с кислородом. Большой вклад в это внесла школа: сначала заболел директор, потом учителя, потом — дети, но если дети всегда болеют в легкой форме, то некоторые учителя чудом выкарабкались. Карантина нет, к началу октября все уже дружно вышли с самоизоляции в школу, пусть и с масочным режимом.

Медики тоже болеют, но анализы предпочитают сдавать платно — так проще и быстрее. Что примечательно, многие говорят, что с вирусом столкнулись не на работе, а дома — через детей-школьников, пишет kp.by.