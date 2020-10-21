Медсестра больницы в Ушачах : «В апреле были скорее напуганные, а сейчас реанимация заполнена»

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Витебская область
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И. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич недавно заявил, что вторая волна случилась в стране из-за того, «что мы наблюдаем в выходные». А вот многие медики уверены, что причина — в отсутствии карантина в школах.

— В августе у нас все было более-менее спокойно, хотя вызовы к пациентам с коронавирусом случались постоянно. Резкий сказок произошел в начале сентября, пациентов с COVID-19 стало даже больше, чем в апреле, — рассказывает медсестра больницы в Ушачах.

— В апреле было больше напуганных, а сейчас вся реанимация заполнена, каждый день меняют баллоны с кислородом. Большой вклад в это внесла школа: сначала заболел директор, потом учителя, потом — дети, но если дети всегда болеют в легкой форме, то некоторые учителя чудом выкарабкались. Карантина нет, к началу октября все уже дружно вышли с самоизоляции в школу, пусть и с масочным режимом.

Медики тоже болеют, но анализы предпочитают сдавать платно — так проще и быстрее. Что примечательно, многие говорят, что с вирусом столкнулись не на работе, а дома — через детей-школьников, пишет kp.by.

— У нас в больнице анализов каждый день берут очень много, и у медиков тоже, если есть симптомы. Но мы предпочитаем сами делать платно, тесты уже везде есть. Врачей переболела добрая половина, хотя у меня, например, дочка принесла коронавирус из школы, она болела бессимптомно, но заразила папу, и тот на месяц слег дома с пневмонией. Я продолжала ходить на работу и до сих пор не могу понять, как могла не заразиться от них, живем-то все вместе. И экспресс-тест, и ПЦР показали, что я не болела.

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