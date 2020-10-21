Иностранцы смогут сутки находиться в Беларуси без справки о COVID

Фото: sputnik
Коронавирус
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Иностранные граждане или лица без гражданства, следующие транзитом через Беларусь, смогут не предъявлять на границе справку об отсутствии COVID-19, сообщили в Государственном пограничном комитете. Также им не потребуется десятидневная самоизоляция. Нововведение вступит в силу 22 октября в 00:00.

«Для того, чтобы это стало возможным, проезжающему необходимо документально подтвердить 24-часовой транзит через территорию Беларуси», — пояснили в ведомстве.

Документами, которые въезжающие могут предъявить для подтверждения транзита, могут быть, к примеру, билеты, транзитная виза, официальное приглашение организации в стране следования, путевки в оздоровительные учреждение, пишет sputnik.by.

Если таких документов нет, иностранцы все же не теряют возможности въехать в Беларусь без справки и минуя режим самоизоляции. Однако им пограничники будут выдавать анкету прибывшего, в которой гость страны должен оставить запись: «транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов». Эту анкету следует сохранить, а при выезде из Беларуси отдать ее пограничнику.

Те, кто за 24 часа не успеет осуществить транзит для выезда из страны, будут обязаны предъявить на границе документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19. Для того, чтобы получить документ, можно будет обратиться в территориальные организации.

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