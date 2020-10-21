Лаборатория виртуальной и дополненной реальности создана в Витебском госуниверситете

В Витебском государственном университете имени П.М.Машерова (ВГУ) 23 октября откроется лаборатория виртуальной и дополненной реальности, сообщила декан факультета математики и информационных технологий ВГУ Елена Залесская, передает БелТА.

В ВГУ это уже шестая совместная учебно-практическая лаборатория, где студенты осваивают разные специальности сферы высоких технологий. Лаборатория создана с IT-компанией InnowiseGroup (ООО «Фабрика инноваций и решений»).

Помещение оснащено 14 компьютерами с высокопроизводительными видеоадаптерами, системами виртуальной реальности и очками дополненной реальности. Это позволяет заниматься 2D- и 3D-моделированием, разрабатывать контент для очков виртуальной и дополненной реальности, интерактивные приложения, игры.

Одна из ключевых задач лаборатории — создание широкого спектра высокотехнологичных продуктов, применяемых в инновационном образовании, медицине, индустрии интерактивных развлечений.

Специалисты IT-компании будут проводить в лаборатории факультативы, тренинги, мастер-классы, конференции, семинары. Рассмотрят дополнительные вопросы программирования, построение интерактивных пользовательских интерфейсов, распознавание и визуализацию образов и другое.

На открытии лаборатории продемонстрируют возможности технологий виртуальной и дополненной реальности. Сейчас они широко применяются в медицине. Изображение 3D-модели поврежденных внутренних органов и костей человека, полученное с помощью рентгена, МРТ, КТ, и применение очков дополненной реальности помогают увидеть повреждения в объеме. Таким образом хирурги проводят сложные лапароскопические операции с наименьшим инструментальным вмешательством.

В перспективе в лаборатории виртуальной и дополненной реальности будут разрабатываться научные и производственные проекты, в которых будут задействованы преподаватели и студенты ВГУ.