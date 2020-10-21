В Витебской области в текущем году субсидиями на открытие собственного дела воспользовались более ста человек

С начала этого года субсидию от государства получили 103 жителя области, из них 90 субсидий — для предпринимательской деятельности, 12 — для ремесленной и 1 — в сфере агроэкотуризма. Такое заявление сделала начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Татьяна Овчинникова, пишут «Витьбичи».

По ее словам, помощь пришлась на такие основные виды деятельности как розничная торговля, грузоперевозки и такси, оказание услуг в сфере строительства, отделочно-монтажных работ и сантехнической деятельности, открытие парикмахерских салонов красоты, обслуживание и ремонт автомобилей. Помощь оказана 23 безработным из сельской местности и 19 гражданам из малых и средних городских поселений.