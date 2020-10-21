Лукашенко: «Мы в спокойном режиме найдем каждого»

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации в стране. По словам Лукашенко, белорусы «вдруг прозрели», «особенно минчане»: «Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Они поняли, что они могут потерять», передает БелТА.

Говоря в целом об уличных акциях протеста, которые проходят в Минске, Лукашенко подчеркнул их негативное влияние и предупредил об ответственности за противоправные действия.