Лукашенко: «Мы в спокойном режиме найдем каждого»

Александр Лукашенко. Фото БелТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации в стране. По словам Лукашенко, белорусы «вдруг прозрели», «особенно минчане»: «Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Они поняли, что они могут потерять», передает БелТА.

Говоря в целом об уличных акциях протеста, которые проходят в Минске, Лукашенко подчеркнул их негативное влияние и предупредил об ответственности за противоправные действия.

«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику, — сказал он. — Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект».

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