Лукашенко распорядился больше не задерживать Багинскую 

Фото: censor.net
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Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился, чтобы силовики больше не задерживали 73-летнюю жительницу Минска Нину Багинскую. Пенсионерка регулярно выходит на митинги, сумма выписанных ей штрафов превышает $17 тыс.

Свое распоряжение не задерживать больше Багинскую Лукашенко озвучил на совещании по кадровым вопросам, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Ну, молодец. Она убежденный человек, ну что тут скажешь. Она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы», — сказал Лукашенко.

Багинская участвует в акциях протеста с 1988 года. Весь мир заговорил о ней после того, как на видео попал момент, когда омоновцы пытались остановить пенсионерку с бело-красно-белым флагом. Багинская ответила: «Я гуляю».

После этого женщине начали посвящать рисунки, а ее фразу — массово использовать на протестах.

Багинскую много раз задерживали во время демонстраций и отбирали у нее бело-красно-белые флаги. Впрочем, она не боится и продолжает выходить на протесты с новыми флагами. Сумма выписанных ей штрафов составляет более 17 000 долларов, пишет censor.net.

Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 01
Фото: censor.net
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 02
Фото: censor.net
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 04
Фото: censor.net
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 05
Фото: censor.net
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 06
Фото: censor.net
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 08
Фото: censor.net
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 09
Фото: censor.net
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 11
Фото: censor.net

 

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