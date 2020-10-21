Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не готов «загрузить» женщину управлением страной при нынешней Конституции. При этом он считает, что он «женский президент», так как женщины его всегда поддерживали. Кроме того, он вырос только с матерью.

«Поэтому у меня особое отношение к женщинам. И когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они (оппоненты. — прим.) так представили. Потому что я вас (женщин. — прим.) очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами…», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он апеллировал к опыту нынешнего главы Администрации президента Игоря Сергеенко, который пришел на эту должность из Комитета государственной безопасности: «Вот он пришел — генерал КГБ. Наверное, уже понял, куда попал. И, наверное, понимает, что такое работать президентом. Именно работать. Многие думают, что это, знаете, царская должность: сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного, у нас вертеться надо», пишут naviny.by.

«Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг с участием ветеранов силовых структур. — прим.), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски», — заявил Лукашенко.

Он констатировал, что времена сейчас непростые. «Нам легче не будет. Я на Всебелорусском народном собрании вам расскажу все детали, все, что происходит, что будет происходить и так далее. Надо это время пережить, — сказал Лукашенко. — Хуже будет, если мы переживем, как пережила Украина. А еще страшнее — как Карабах, сегодня это все творится. И не надо думать, что там только межнациональный конфликт. Все — в экономике в жизни людей. Если бы вы увидели, что творится в Армении, где умнейшие люди… Армяне умный народ, а в какую ситуацию попали… Поэтому все от мозгов человека и от той ситуации, которая складывается в том или ином государстве. Не дай бог нам это пережить».