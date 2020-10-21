В Беларуси работает платформа «Профсоюз онлайн», объединяющая независимые профсоюзы страны

Чуть больше месяца в Беларуси работает платформа «Профсоюз онлайн», которая помогает людям вступить или создать свой независимый профсоюз. Проект создан при поддержке Координационного совета. С помощью платформы «Профсоюз онлайн» создаются 25 первичных профсоюзных организаций. Объединяются врачи, работники сферы культуры, IT, предприятий, строительных организаций, студенты и другие.

Медики, благодаря проекту, создали свою Минскую городскую первичную профсоюзную организацию сотрудников здравоохранения СПБ «Белые халаты». Сегодня через сайт в независимый профсоюз подано 1000 заявок. Инициатива работает в рамках правового поля.

«Мы помогаем людям вступить в независимый профсоюз или создать организацию независимого профсоюза у себя на местах, — объясняет Марина Воробей, основатель платформы «Профсоюз онлайн», — то есть люди, подавшие заявку на платформе «Профсоюз онлайн» становятся членами официально зарегистрированных в Беларуси независимых профсоюзов: Белорусский независимый профсоюз (БНП), Свободный профсоюз Белорусский (СПБ), Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), Свободный профсоюз металлистов».

Как вступить в независимый Профсоюз?

Человек заполняет форму на сайте blrs.online. Кроме того, работает чат-бот в Telegram @BlrsOnlineBot. Подать можно коллективную заявку (если в профсоюз хотят вступить 5 и более человек), индивидуальную (человек хочет вступить в профсоюз сам) или индивидуальную с сотрудничеством (когда подающий заявку готов привлечь в профсоюз своих коллег).

Коллективные и индивидуальные заявки волонтеры проекта перенаправляют в профсоюзы. А тем, кто хочет создать профсоюз у себя на предприятии, в компании, в организации — волонтеры помогают найти и привлечь единомышленников. Предлагают пошаговый алгоритм, шаблоны заявлений, агитки и ответы на часто задаваемые вопросы.