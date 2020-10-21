Как выбрать зимние шины?

Фактом является то, что все части автомобиля, все его элементы, специально разрабатывается опытными инженерами. Важно обеспечить высокий уровень безопасности и комфортной езда. Это касается и автомобильных шин. Здесь все имеет значение. Размер, максимальное давление, свойства резины и другие важные параметры должны соответствовать стандартам. Кроме того, важно соотнести свойства шин с конкретной моделью автомобиля, сезона, а также манерой вождения.

Водители обязаны знать, что использование летних шин в зимние месяцы категорически запрещено. Это не безопасно и, к тому же, наказуемо.

Типы автомобильных шин

Производителями автомобильных шин сегодня предлагают три типа данных изделий: летние; зимние; универсальные. Разделение может быть довольно условным, так как, например, зимние шины можно использовать и летом. Мы затронем именно зимний тип шин. Зимние шины считаются довольно мягкими. Это насущная необходимость, которая обусловлена тем, что резина в мороз твердеет. Рисунок протектора зимней резины имеет большое число именно поперечных каналов. Они заметно улучшают сцепление с дорогой. При этом имеется дополнительный неглубокий зигзагообразный рисунок, который наносится на разделенные канавками блоки. Рисунок протектора шин

Мы уже затронули специфику рисунка протектора. Также следует отметить, что данный рисунок представляет собой систему каналов при помощи которых осуществляется сцепка с дорогой. От глубины и расположения канавок напрямую зависит движение автомобиля на дороге. Важно знать, что продольные каналы повышают курсовую устойчивость автомобиля, а также снижают уровень шума. Покрышки с большим количеством продольных канавок считаются лучшим выбором для движения автомобиля на высокой скорости по твердому покрытию. В универсальном же рисунке продольные и поперечные желобки не соединяются друг с другом. Подчеркнем, что рисунок может быть как симметричным, так и асимметричным, причем как направленным, так и не направленным.

Где купить зимние шины

Зимнюю резину лучше покупать с длительной гарантией. Сделать это помогут профессионалы. Отметим интернет-магазин шин и дисков «Колесоплюс». Здесь вам помогут в выборе. К слову, действует акция на зимние шины: при покупке комплекта шин премиальных брендов — профессиональный шиномонтаж предоставляется в подарок.

Следует отметить, что в интернет-магазине действует бесплатная доставка по Беларуси и на все шины гарантия 5 лет.

Всегда в наличии имеются модели для разных типов транспортных средств: легковых автомобилей, внедорожников, кроссоверов, малотоннажных грузовиков и прочие.

Вы можете купить исключительно сертифицированные шины. Это означает, что вы приобретаете продукцию с гарантированно подтвержденными эксплуатационными характеристиками и неизменно высоким качеством.

При выборе зимних шин в интернет-магазине цена являться существенным, но не определяющим фактором. Отметим, что ориентироваться на стоимость не стоит. При этом важно приобрести шины не только недорого, но и гарантировано высокого качества завода-изготовителя.