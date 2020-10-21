Как выбрать зимние шины?

Авто
Опубликовано

Фактом является то, что все части автомобиля, все его элементы, специально разрабатывается опытными инженерами. Важно обеспечить высокий уровень безопасности и комфортной езда. Это касается и автомобильных шин. Здесь все имеет значение. Размер, максимальное давление, свойства резины и другие важные параметры должны соответствовать стандартам. Кроме того, важно соотнести свойства шин с конкретной моделью автомобиля, сезона, а также манерой вождения.

Водители обязаны знать, что использование летних шин в зимние месяцы категорически запрещено. Это не безопасно и, к тому же, наказуемо.

 

Содержание
  1. Типы автомобильных шин
  2. Рисунок протектора шин
  3. Где купить зимние шины

Типы автомобильных шин

Производителями автомобильных шин сегодня предлагают три типа данных изделий: летние; зимние; универсальные. Разделение может быть довольно условным, так как, например, зимние шины можно использовать и летом. Мы затронем именно зимний тип шин.

Зимние шины считаются довольно мягкими. Это насущная необходимость, которая обусловлена тем, что резина в мороз твердеет. Рисунок протектора зимней резины имеет большое число именно поперечных каналов. Они заметно улучшают сцепление с дорогой. При этом имеется дополнительный неглубокий зигзагообразный рисунок, который наносится на разделенные канавками блоки.

Рисунок протектора шин

Мы уже затронули специфику рисунка протектора. Также следует отметить, что данный рисунок представляет собой систему каналов при помощи которых осуществляется сцепка с дорогой. От глубины и расположения канавок напрямую зависит движение автомобиля на дороге.

Важно знать, что продольные каналы повышают курсовую устойчивость автомобиля, а также снижают уровень шума. Покрышки с большим количеством продольных канавок считаются лучшим выбором для  движения автомобиля на высокой скорости по твердому покрытию.

В универсальном же рисунке продольные и поперечные желобки не соединяются друг с другом.

Подчеркнем, что рисунок может быть как симметричным, так и асимметричным, причем как направленным, так и не направленным.

Где купить зимние шины

Зимнюю резину лучше покупать с длительной гарантией. Сделать это помогут профессионалы. Отметим интернет-магазин шин и дисков «Колесоплюс». Здесь вам помогут в выборе. К слову, действует акция на зимние шины: при покупке комплекта шин премиальных брендов — профессиональный шиномонтаж предоставляется в подарок.

Следует отметить, что в интернет-магазине действует бесплатная доставка по Беларуси и на все шины гарантия 5 лет.

Всегда в наличии имеются модели для разных типов транспортных средств: легковых автомобилей, внедорожников, кроссоверов, малотоннажных грузовиков и прочие.

Вы можете купить исключительно сертифицированные шины. Это означает, что вы приобретаете продукцию с гарантированно подтвержденными эксплуатационными характеристиками и неизменно высоким качеством.

При выборе зимних шин в интернет-магазине цена являться существенным, но не определяющим фактором. Отметим, что ориентироваться на стоимость не стоит. При этом важно приобрести шины не только недорого, но и гарантировано высокого качества завода-изготовителя.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Под Шумилино легковушка насмерть сбила медведя. Видео

«Больше всех возмущался Тихановский». Новые подробности встречи в СИЗО КГБ

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

Покров Пресвятой Богородицы: что нужно делать, а что нельзя

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

10 народных примет о крещении ребенка

авто
Оцените статью
Витебский Курьер
Вам также может понравиться
Как правильно подобрать авто на аукционе
Белорусы все чаще покупают подержанные автомобили в Америке.
0790
Водителя «жывемабіля» из Витебска лишили прав и дали штраф за аварию с машиной ГАИ
Андрея Кулакова — водителя микроавтобуса Volkswagen
01.1k.
С 25 августа водителей будут штрафовать за невключенный свет фар
С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проводит
0709
«Это явно из-за „боевиков“ и выборов». Что происходит во внезапных очередях на границе c Россией
«Союзное государство, а они зачем-то контроль ввели», —
01.1k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)