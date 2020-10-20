Белорусский Telegram-канал Nexta-Live сменил название после признания его экстремистским

Фото: kp.ua
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Telegram-канал Nexta-Live сменил название на Нехта Live. Белорусский канал пообещал выплатить вознаграждение в $5–10 тыс. за помощь в сборе информации о сотрудниках Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси. По требованию этого управления Nexta-Live признали экстремистским. Канал Nexta не попал в список экстремистских, однако его так же переименовали в Нехта, пишет kommersant.ru.

На канале Nexta-Live регулярно появляются анонсы протестов в Беларуси несогласных с итогами президентских выборов. У Нехта более 900 тыс. подписчиков, а у Нехта Live — более 1,9 млн.

«По заявлению ГУБОПиК самый популярный Telegram-канал страны назвали экстремистским. Но страна-то знает, что экстремисты — именно эти бандиты в балаклавах и с дубинами под командованием Карпенкова: все «признаки экстремистской деятельности» и «организация беспорядков» очевидны. Пришло время объявить каждого из них в розыск!»,— говорится в сообщении Telegram-канала. Утверждается, что деньги за помощь в сборе информации предложили белорусские меценаты, «которые тоже хотят знать имена карпенковских преступников».

Ранее суд в Минске признал Telegram-канал Nexta-Live и его логотип экстремистскими материалами. Утверждается, что на канале призывают к массовым беспорядкам.

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