США отказали Беларуси в получении статуса страны с рыночной экономикой

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Министерство торговли США решило сохранить статус Беларуси как страны с нерыночной экономикой (non-market economy, NME) в соответствии с антидемпинговым законом США, говорится в сообщении на сайте Минторга США.

«Решение министерства торговли проистекает из просьбы правительства Беларуси пересмотреть свой статус нерыночной экономики. В результате сегодняшнего решения министерство торговли продолжит рассматривать Беларусь как страну с нерыночной экономикой для целей расчета демпинговых наценок в антидемпинговых делах», — говорится в сообщении американского ведомства.

Как сообщалось, правительство Беларуси обратилось к властям США с просьбой снять статус страны с нерыночной экономикой в феврале 2020 года, передает агенство «Интерфакс-Запад».

В сообщении Минторга США уточняется, что правительство Беларуси обратилось с просьбой пересмотреть статус страны для упрощения импорта металлопродукции из этой страны.

В феврале Минэкономики Беларуси сообщило, что Минторг США начал процедуру анализа целесообразности перевода Беларуси в категорию стран с рыночной экономикой. С этой целью правительство Беларуси в октябре 2019 года наняло в США юристов Crowell&Moring, которые должны были сопровождать процесс перевода республики из статуса страны с нерыночной экономикой в статус государства с рыночной экономикой. Предполагалось, что получение такого статуса упростит доступ белорусских экспортеров на рынок США, а также станет дополнительным преимуществом при вступлении республики в ВТО.

Белорусские власти инициировали пересмотр статуса республики Минторгом США на фоне улучшения двусторонних отношений после почти 10-летнего периода охлаждения после президентских выборов 2010 года. Однако после президентских выборов в августе 2020 года, итоги которых Вашингтон не признал, отношения вновь ухудшились. В начале октября США ввели персональные санкции в отношении восьми белорусских чиновников, которых считают ответственными «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека».

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