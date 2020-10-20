Виталию Шклярову изменили меру пресечения из-за тяжелой болезни матери

Политтехнологу Виталию Шклярову, накануне освобожденному из следственного изолятора КГБ Беларуси в Минске, изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом во вторник, 20 октября, его адвокат Антон Гашинский. По его словам, в настоящее время Шкляров находится со своей матерью, которая проходит химиотерапию в Минске, пишет DW.

Ранее Гашинский неоднократно ходатайствовал об изменении меры пресечения для Виталия Шклярова.

«В качестве доводов мы указывали тяжелое состояние его матери, а также необходимость ухода за ней. Я думаю, что это повлияло», — указал он.

Накануне стало известно об освобождении из-под ареста Шклярова, присутствовавшего на встрече с Аотолександром Лукашенко в СИЗО КГБ.