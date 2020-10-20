Лукашенко: время требует верных и преданных государству людей, чтобы страну не порвали на куски

Главное
Опубликовано

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая кадровые решения, высказался по вопросам общественно-политической обстановки в стране. Он отметил, что к подбору кандидатур для новых кадровых назначений очень внимательно подходили, передает БелТА.

«Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству», сказал он.

По словам Лукашенко, что на руководящие должности стали чаще выдвигаться молодые люди, однако им не хватает опыта. Сначала нужно «потоптаться хорошо по жизни», а не по минским чистым улицам. Надеяться завтра руководить не только предприятием, но и страной, — опасное заблуждение.

Напомним, что сегодня белорусский лидер провёл кадровые назначения в трех вузах, в которых была высока протестная активность. Он также назначил Андрея Сойко новым генеральным директором ОАО «Нафтан», Константина Бурака — руководителем аппарата Совмина, Леонида Мартынюка — помощником президента — инспектором по Могилевской области.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Под Шумилино легковушка насмерть сбила медведя. Видео

«Больше всех возмущался Тихановский». Новые подробности встречи в СИЗО КГБ

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

Покров Пресвятой Богородицы: что нужно делать, а что нельзя

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

10 народных примет о крещении ребенка

кадровые назначения Лукашенко ректоры вузов
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
США отказали Беларуси в получении статуса страны с рыночной экономикой
Министерство торговли США решило сохранить статус Беларуси
078
Виталию Шклярову изменили меру пресечения из-за тяжелой болезни матери
Политтехнологу Виталию Шклярову, накануне освобожденному
085
Лукашенко подтвердил, что не держится за власть посиневшими руками
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает
0138
Воскресенский: Лукашенко готов пойти на ограничение числа президентских сроков
Освобожденный из СИЗО член инициативной группы по сбору
0144
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)