Лукашенко: время требует верных и преданных государству людей, чтобы страну не порвали на куски

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая кадровые решения, высказался по вопросам общественно-политической обстановки в стране. Он отметил, что к подбору кандидатур для новых кадровых назначений очень внимательно подходили, передает БелТА.

«Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству», — сказал он.

По словам Лукашенко, что на руководящие должности стали чаще выдвигаться молодые люди, однако им не хватает опыта. Сначала нужно «потоптаться хорошо по жизни», а не по минским чистым улицам. Надеяться завтра руководить не только предприятием, но и страной, — опасное заблуждение.

Напомним, что сегодня белорусский лидер провёл кадровые назначения в трех вузах, в которых была высока протестная активность. Он также назначил Андрея Сойко новым генеральным директором ОАО «Нафтан», Константина Бурака — руководителем аппарата Совмина, Леонида Мартынюка — помощником президента — инспектором по Могилевской области.