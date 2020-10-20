Лукашенко подтвердил, что не держится за власть посиневшими руками

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает, что не пытается сохранить власть ради себя.

«Что касается Президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних, на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Глава государства также упомянул о проходящих по воскресеньям в столице протестных мероприятиях:

«В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили, идите решайте, идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первым сказать, заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну не хотят — не надо. Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас».

Президент уверен, что студентам на подобных мероприятиях делать нечего, особенно что касается творческого вуза.

«Слушайте, будущая интеллигенция. Они нам со сцены и других подмостков будут показывать ту мораль, которая должна быть завтра. И здесь студентам надо просто довести. Здесь не в том вопрос, что мы боремся против инакомыслия, упаси господь. Разные должны быть точки зрения. Всегда будут инакомыслящие. Они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать или в открытую. Мы не против этого боремся, мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон. Для кого-то это шалость. Никого не уговаривайте. Вот пришли, объяснили — вот такой порядок. Хотите учиться — учитесь. Не хотите, ребята, — уходите лучше сами», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что времена сейчас непростые.