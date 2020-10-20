Экономический суд Витебской области начал процедуру банкротства УП «Витрайкомхоз»

Беларусь
Опубликовано

Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу о банкротстве унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Витрайкомхоз» и назначил защитный период сроком на 2 месяца. Инициатором обращения в суд стало само предприятие. Решением Витебского райисполкома, который выступает учредителем «Витрайкомхоза», признано нецелесообразным досудебное оздоровление должника, передает БелТА.

Согласно предварительному заключению Департамента по санации и банкротству Министерства экономики, по состоянию на 1 июля 2020 года обязательства организации составили более Br14,6 млн, что в 11 раз превышает дебиторскую задолженность (Br1,3 млн). На долю просроченных долгов приходится 20% от общей суммы обязательств. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия убыточна. По итогам 6 месяцев 2020 года получен чистый убыток в размере Br280 тыс., за 2019-й — Br1,1 млн. Коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами ниже нормативных значений, что свидетельствует о неплатежеспособности организации, которая приобретает устойчивый характер.

Защитный период установлен до 11 декабря 2020 года для обеспечения сохранности имущества и проверки наличия оснований для открытия конкурсного производства. Временным управляющим назначен Евгений Бирюков. Суд также назначил экспертизу финансово-хозяйственной деятельности, финансового состояния и платежеспособности

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Под Шумилино легковушка насмерть сбила медведя. Видео

«Больше всех возмущался Тихановский». Новые подробности встречи в СИЗО КГБ

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

Покров Пресвятой Богородицы: что нужно делать, а что нельзя

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

10 народных примет о крещении ребенка

процедура банкротства УП "Витрайкомхоз"
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
За соцпомощью в Витебской области обратились 10000 одиноких пенсионеров и инвалидов
В Витебской области за социальной помощью по доставке
0158
В Минске студент ударил сотрудника ОМОНа коленом в лицо, возбуждено уголовное дело
17 октября проходили акции протеста с участием студентов.
0154
В Минске прошли акции пенсионеров — противников и сторонников Лукашенко
Акции пенсионеров, противников и сторонников президента
0205
Лаврухин: Ущерб Минску от акций протеста составил около Br900 тыс.
Ущерб Минску от несанкционированных акций составил
0211
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)