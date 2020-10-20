Воскресенский: Лукашенко готов пойти на ограничение числа президентских сроков

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Освобожденный из СИЗО член инициативной группы по сбору подписей экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, бизнесмен Юрий Воскресенский утверждает, что президент Беларуси Александр Лукашенко готов пойти на то, чтобы в новой редакции Конституции было закреплено ограничение числа президентских сроков.

«Скажу вам еще одну сенсацию с круглого стола, Лукашенко заявил: даю вам слово, я сам выступил с поправкой, чтобы в Конституции количество сроков президента было ограничено до двух», — сказал Воскресенский, комментируя итоги состоявшейся 10 октября встречи президента с задержанными представителями оппозиции в СИЗО КГБ.

По мнению Воскресенского, Лукашенко также будет готов поддержать ряд других существенных изменений в Конституцию, в частности, усиление роли парламента, «независимый суд, возможно, суд присяжных».

Пойти на это президент Беларуси может так как «у него уникальная политическая интуиция». «Раньше он не был готов к этому, так как не было запроса от общества. И он созрел для этих перемен», — считает бизнесмен.

Воскресенский также сослался на слова Лукашенко, что тот не намерен баллотироваться на следующих выборах, после принятия новой Конституции, передает агенство «Интерфакс-Запад».

«Он дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок», — сказал Воскресенский, заметив, что верит этому. «Все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты», — заметил бизнесмен.

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