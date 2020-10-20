Лукашенко предлагает чиновникам и силовикам потерпеть «заблудших студентов»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает чиновникам и представителям силовых ведомств потерпеть студентов, которые выходят на акции протеста.

«Наверное, есть же немало заблудших студентов. Есть, у которых мозги на место уже не поставишь. Но это единицы. А за ними тянутся и другие: ну как, это же неудобно, вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним. Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди», — сказал Лукашенко, назначая новых руководителей ряда вузов.

Он полагает, что «делать вид, что в университетах ничего не происходит, наверное, не наша политика». Мы знаем все проблемы, вы их знаете не хуже, чем я», — заметил Лукашенко.

При этом он полагает, что «катастрофы там нет», передает агенство «Интерфакс-Запад».

«Студенты всегда были людьми буйными и бурными. Мне часто говорят: «Александр Григорьевич, ну что вы все это терпите, с этими студентами? Да повыгоняйте их». Но тут и личное: я вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто. Но я никогда не воевал против власти», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что во время учебы в вузе занимался и общественной деятельностью, «защищал интересы студенческой молодежи».

«С деканом я всегда воевал за справедливость. Если кто-то студента обидел… Я был комсомольским активистом, руководителем комсомольского прожектора, если вы сталкивались с этим. Это человек, который смотрел за порядком, за дисциплиной, как сейчас говорят, с коррупцией боролся. Вот я за справедливость. Меня только спасало то, что я всегда отлично учился и активистом еще был. Ну как меня выгонишь?» – заметил Лукашенко.

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