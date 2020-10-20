Лукашенко предлагает чиновникам и силовикам потерпеть «заблудших студентов»

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает чиновникам и представителям силовых ведомств потерпеть студентов, которые выходят на акции протеста.

«Наверное, есть же немало заблудших студентов. Есть, у которых мозги на место уже не поставишь. Но это единицы. А за ними тянутся и другие: ну как, это же неудобно, вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним. Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди», — сказал Лукашенко, назначая новых руководителей ряда вузов.

Он полагает, что «делать вид, что в университетах ничего не происходит, наверное, не наша политика». Мы знаем все проблемы, вы их знаете не хуже, чем я», — заметил Лукашенко.