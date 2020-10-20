Лукашенко назначил новых ректоров в трех вузах страны и помощника Президента – инспектора по Могилевской области

Фото: Пул Первого
Образование
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Во Дворце Независимости – кадровый день. Президент провёл ряд назначений. Сразу три новых ректора в белорусский вузах, передает ОНТ.

Университет культуры и искусства возглавит Наталья Карчевская, до этого занимавшая должность первого заместителя министра культуры. Декан факультета немецкого языка Минского лингвистического университета Наталья Лаптева теперь назначена ректором. Проректору по учебной работе БНТУ Александру Бахановичу предстоит не только повышение, но и переезд. Он возглавит Брестский государственный технический университет. Задача, которую ставит Президент, обеспечить не только образовательный процесс, но и достойную воспитательную работу в высших учебных заведениях.

Также согласованы несколько вакантных позиций в местной вертикали власти и на госпредприятиях. Назначен помощник Президента – инспектор по Могилевской области. Им стал Леонид Мартынюк, ранее он возглавлял Березовский райисполком.

 

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