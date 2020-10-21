Витебск. Дома по Строителей и Бровки без отопления. Куда звонить и дозвониться?

Главное
Опубликовано

Сегодня + 7, ночью — + 1. Для белорусского октября — ничего необычного. Есть теплая одежда для улицы и тепло в доме — нет проблем. Жителям Витебска, а точнее домов в районе нового проезда: проспект Строителей — Бровки — микрорайон Билево, не повезло: центрального отопления у них до сих пор нет.

В редакцию «Витебского курьера» обратилась Светлана Петровна, жительница дома по проспекту Строителей, 24. Она рассказала, что в их доме второй год подряд отопление включают с опозданием на две недели. В этом году с 18 октября их подъезд вообще был залит. В доме производятся ремонтные работы.

Витебск. Дома по Строителей и Бровки без отопления. Куда звонить и дозвониться?

Дозвонится в ЖЭУ №22, к которому относится дом, она не может: телефон постоянно занят. Звонила в аварийную службу, по номеру 115, на горячую линию облисполкома: нигде ответа не получила.

«Витебский курьер» попытался выяснить, в чем проблема.

Диспетчер теплосетей дал информацию, что система отопления города включена с 15 октября. В жилые дома стали давать тепло с 16-го. Обращаться нужно в своё ЖЭУ.

В ЖЭУ №22 дозвониться невозможно. Все время или занято, или срабатывает факс. Безуспешно звонили в приемную городского ЖКХ, жилищный отдел горисполкома — трубку никто не берет. Горячая линия Витебского облисполкома — всегда занято (на сайте указано, что телефон круглосуточный).

Единственным доступным номером в сфере ЖКХ оказался телефон жилищного отдела Первомайского райисполкома. Там рассказали, что произошла авария на участке теплотрассы в зоне нового путепровода. Работы по устранению аварийной ситуации завершаются.

Сегодня обещали устранить поломку и начать подключение тепла к указанным домам.

Телефоны для обращения граждан с проблемами ЖКХ (возможно, вам повезет больше):

Аварийная  ЖКХ — 115. Диспетчерская теплосети — 67-04-41. Отдел ЖКХ Первомайского РИК — 64-33-92. Отдел ЖКХ Витебского горисполкома — 43-68-43, 43-68-26.

Горячая линия Витебского облисполкома — 43-68-45 с 08.00 до 13.00 (понедельник), с 14.00 до 17.00 (среда), с 08.00 до 13.00 (четверг). Управление жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома — (80212) 68-31-63 — круглосуточно.

Горячая линия министерства ЖКХ : (+375 17) 200-30-39. Обращения граждан: (+375 17) 200-19-01.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Под Шумилино легковушка насмерть сбила медведя. Видео

«Больше всех возмущался Тихановский». Новые подробности встречи в СИЗО КГБ

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

Покров Пресвятой Богородицы: что нужно делать, а что нельзя

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

10 народных примет о крещении ребенка

Витебск ЖКХ отопление ремонт
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
ЕРАМ переносит часть бизнеса в Грузию
Американская IT-компания с беларускими корнями ЕРАМ
0104
Тихановская поддержала создание профсоюза силовых структур
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
0107
Лукашенко: «Мы в спокойном режиме найдем каждого»
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о
0114
Лукашенко распорядился больше не задерживать Багинскую 
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился
0126
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)