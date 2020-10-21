Витебск. Дома по Строителей и Бровки без отопления. Куда звонить и дозвониться?

Сегодня + 7, ночью — + 1. Для белорусского октября — ничего необычного. Есть теплая одежда для улицы и тепло в доме — нет проблем. Жителям Витебска, а точнее домов в районе нового проезда: проспект Строителей — Бровки — микрорайон Билево, не повезло: центрального отопления у них до сих пор нет.

В редакцию «Витебского курьера» обратилась Светлана Петровна, жительница дома по проспекту Строителей, 24. Она рассказала, что в их доме второй год подряд отопление включают с опозданием на две недели. В этом году с 18 октября их подъезд вообще был залит. В доме производятся ремонтные работы.

Дозвонится в ЖЭУ №22, к которому относится дом, она не может: телефон постоянно занят. Звонила в аварийную службу, по номеру 115, на горячую линию облисполкома: нигде ответа не получила.

«Витебский курьер» попытался выяснить, в чем проблема.

Диспетчер теплосетей дал информацию, что система отопления города включена с 15 октября. В жилые дома стали давать тепло с 16-го. Обращаться нужно в своё ЖЭУ.

В ЖЭУ №22 дозвониться невозможно. Все время или занято, или срабатывает факс. Безуспешно звонили в приемную городского ЖКХ, жилищный отдел горисполкома — трубку никто не берет. Горячая линия Витебского облисполкома — всегда занято (на сайте указано, что телефон круглосуточный).

Единственным доступным номером в сфере ЖКХ оказался телефон жилищного отдела Первомайского райисполкома. Там рассказали, что произошла авария на участке теплотрассы в зоне нового путепровода. Работы по устранению аварийной ситуации завершаются.

Сегодня обещали устранить поломку и начать подключение тепла к указанным домам.

Телефоны для обращения граждан с проблемами ЖКХ (возможно, вам повезет больше):

Аварийная ЖКХ — 115. Диспетчерская теплосети — 67-04-41. Отдел ЖКХ Первомайского РИК — 64-33-92. Отдел ЖКХ Витебского горисполкома — 43-68-43, 43-68-26.

Горячая линия Витебского облисполкома — 43-68-45 с 08.00 до 13.00 (понедельник), с 14.00 до 17.00 (среда), с 08.00 до 13.00 (четверг). Управление жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома — (80212) 68-31-63 — круглосуточно.

Горячая линия министерства ЖКХ : (+375 17) 200-30-39. Обращения граждан: (+375 17) 200-19-01.