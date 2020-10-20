В Витебске месячный ребенок отравился бытовым газом

В Следственном комитете рассказали, что в Витебске в понедельник, 19 октября, месячный ребенок отравился бытовым газом. Он находится в больнице. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

— Как удалось выяснить сотрудникам, в семье произошел конфликт: 30-летний мужчина выпивал спиртные напитки, началась ссора, в ходе которой он попытался покончить с собой, включив газовую конфорку на плите, — пояснили в ведомстве.

Шум и крики услышали соседи, которые и забрали из квартиры женщину с месячным ребенком. У малыша сильное отравление бытовым газом. Он находится в больнице, пишет kp.by.

По итогам медицинского освидетельствования, у мужчины в крови содержалось 1,25 промилле алкоголя. Детали случившегося выясняются.