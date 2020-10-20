В отношении жителя Постав возбудили уголовное дело за национальный флаг и надпись 3% на остановке

В отношении жителя Постав возбудили уголовное дело за бело-красно-белый флаг и надпись 3% на остановке.

Минувшей ночью на улице 17 сентября в Поставах задержали 23-летнего администратора местной агроусадьбы, говорится в сообщении МВД. Задержанный разрисовал краской автобусную остановку. Молодого человека задержали по горячим следам, пишет nashaniva.by.